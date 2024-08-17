Advertisement
HOME NEWS JABAR

MNC Peduli Perbaiki MCK Dampak Gempa Cianjur: Masyarakat Bisa Hidup Lebih Sehat

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |02:12 WIB
MNC Peduli perbaiki MCK dampak gempa Cianjur (Foto : MNC Media/Ricky S)
A
A
A

CIANJUR - Pada 21 November 2022 telah terjadi gempa bumi 5,6 magnitudo dengan kedalam 10 km di Kabupaten Cianjur. Salah satu lokasi yang terdampak besar adalah Kecamatan Cugenang.

Mushola Asapudin yang terletak di Desa Sarampad merupakan salah satu mushola yang terdampak atas bencana gempa. Mushola yang memiliki fasilitas MCK dan sering digunakan oleh masyarakat sekitar, mengalami kerusakan. 

Sedangkan Pondok Pesantren Nurul Amanah yang memiliki santri baik pria maupun perempuan terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang yang juga terdampak bencana gempa juga mengalami kerusakan, terutama di bagian MCK santri pria.

MCK memegang peranan kunci dalam kehidupan, kesehatan dan kebersihan menggerakkan MNC Peduli dalam memberikan bantuannya untuk merehabilitasi MCK Mushola Asapudin dan Pondok Pesantren Nurul Amanah.

“Salah satu penunjang hidup sehat dan bersih dapat dilihat dari kondisi dan fasilitas MCK. Kami berikan perbaikan ini dengan harapan masyarakat dapat hidup lebih sehat, bersih dan kembali menggunakan MCK yang selama ini kondisinya rusak akibat gempa”, ucap Head of CSR Tengku Havid.

Kepala Desa Sukamanah, Dani Surya Pradana mengaku bantuan yang diberikan MNC Peduli adalah fasilitas yang dipergunakan para santri dan santriawati yang sangat bermanfaat.

"Mudah-mudahan setelah diserahterimakan dan dipergunakan oleh masyarakat dan para santri yang ada di sini," ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
