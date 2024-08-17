Peringati Hari Kemerdekaan, MNC Peduli Gelar Lomba Agustusan di Cianjur

CIANJUR - Dalam rangka hari kemerdekaan MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa berikan 75 tas sekolah kepada anak-anak tingkat PAUD di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Pemberian tas kepada anak-anak diserahkan langsung oleh MNC Peduli, Camat Cugenang dan Bunda Paud

Selain pemberian tas sekolah, anak-anak juga mengikuti lomba mewarnai kiko untuk memperebutkan piala dari Camat Cugenang

Anak-anak sangat antusias dan terlihat bahagia mendapatkan tas dan mengikuti lomba ini.

”Dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, agar anak-anak lebih semangat dalam belajar, kami berikan tas sekolah baru untuk anak-anak di Kecamatan Cugenang. Anak-anak terlihat senang sekali”, ucap Head of CSR, Tengku Havid.

Salah seorang anak yang juga peserta lomba, Nazmi Ainun Nissa (5) mengaku senang dengan kegiatan yang ia ikuti. Apalagi, lomba menggambar bersama teman teman membuat tambah semangat.

"Senang sekali, lomba nya semua suka suka, jadi seneng," ungkapnya.

