MNC Peduli Bantu Penyintas Gempa Cianjur, Bangun Saung Baca hingga Renovasi MCK

CIANJUR - Gempa bumi Cianjur yang terjadi pada tahun 2022 lalu, banyak menyisakan luka mendalam bagi warga. Bahkan banyak korban jiwa dan luka serta rumah dan fasilitas yang rusak lantaran terdampak gempa bumi.

Sejak terjadinya gempa bumi, MNC Peduli terus memberikan bantuan dan dukungan kepada para penyitas gempa bumi Cianjur agar bisa kembali bangkit dan pulih.

Kali ini, MNC Peduli menyerahkan bantuan berupa 2 saung baca, 2 MCK, serta perlengkapan sekolah.

Penyerahan bantuan tersebut, diserahkan langsung Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution kepada Bupati Cianjur Herman Suherman secara simbolis dan diserahkan langsung kepada warga di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jumat (16/8/2024).

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution mengatakan, bantuan tersebut hasil pengumpulan dana pada saat gempa bumi tahun 2022 lalu. Dan saat ini masih ada sisa.

"Ini adalah amanah dari masyarakat, jadi kami manfaatkan untuk pembuatan rumah baca dan MCK. Dan saat ini pembangunan sudah selesai," kata Syafri di Pendopo.

Pihaknya berharap, bantuan tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dijaga dan dirawat.