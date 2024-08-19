Angela Sebut Gagasan Bacagub NTT Melki Laka Lena Sejalan Visi Misi Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima Bakal Calon Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Bakal Calon Gubernur Kepri, Anshar Ahmad. Silaturahmi dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Pantauan Okezone, Angela terlihat duduk bersama para Bacagub yang hadir di Kantor DPP Partai Perindo. Dalam momen silaturahmi ini, Angela juga mengungkap dukungan Partai Perindo untuk Bacagub NTT, Melki Laka Lena yang siap membangun NTT menjadi lebih baik.

“NTT adalah salah satu wilayah yang dekat dengan hati saya. Karena saya di Kemenparekraf banyak bekerja dengan NTT,” ujar Angela.

Angela mengungkap kegiatan silaturahmi ini juga sebagai momen Partai Perindo mendengar sejumlah gagasan termasuk dari Bacagub NTT. Menurutnya, gagasan yang dipaparkan Melki untuk membangun NTT begitu selaras dan sejalan dengan visi dan misi Partai Perindo.

“Pak Melki juga gagasannya untuk NTT sangat luar biasa dan selaras juga untuk pengembangan ekonomi dan juga pariwisata di wilayah tersebut,” ucap Angela.

Sementara itu, Partai Perindo juga turut memberikan dukungan untuk Bacagub Kepri, Ansar Ahmad dan Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Angela mengatakan, gagasan para Bacagub begitu selaras dengan visi misi Partai Perindo yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

“Pada kesempatan ini, ingin memberikan dukungan kami kepada para calon gubernur. Ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuanhkan oleh Partai Perindo,” ujarnya.



(Arief Setyadi )