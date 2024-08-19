Advertisement
Deklarasi Dukung 3 Bakal Cakada, Sekjen Perindo: Kesamaan Visi Bangun Indonesia Sejahtera

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |03:30 WIB
Deklarasi Dukung 3 Bakal Cakada, Sekjen Perindo: Kesamaan Visi Bangun Indonesia Sejahtera
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (tengah) (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyerahkan dua surat rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepulauan Riau (Kepri) pada Minggu (18/8/2024) di Kantor DPP Partai Perindo. 

Elite partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu juga menyatakan dukungannya terhadap bakal calon kepala daerah Jakarta Ridwan Kamil dan akan menyerahkan surat rekomendasi besok. 

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengungkapkan alasan pihaknya mendeklarasikan dukungan kepada mereka. Menurutnya, ketiga bakal calon kepala daerah itu mempunyai visi yang sama dalam mensejahterakan Indonesia. 

"Ada kesamaan visi antara tiga kandidat itu dengan visi yang dibangun oleh Partai Perindo ke depan, yakni bagaimana mensejahterakan Indonesia," kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024). 

"Mensejahterakan itu dalam konteks bagaimana membangun daerah masing-masing ini yang berorientasi pada kesejahteraan," sambungnya. 

