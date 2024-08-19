Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketum Angela ke 90 Cakada yang Diusung Perindo: Janji ke Publik Harus Ditepati!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:39 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo berharap 90 calon kepala daerah (cakada) yang telah diberikan surat dukungan B1-KWK bisa tepati janji kampanye kepada rakyat. Hal itu diungkapkan Angela usai memberi surat dukungan kepada paslon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK, Senin (19/8/2024).

"Ya harapannya tentunya dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada publik untuk ditepati," ujar Angela saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Selain itu, Angela juga berharap, Indonesia bisa maju. Menurutnya, kemajuan Indonesia bisa tercapai melalui majunya wilayah di Indonesia.

"Dan saya sangat berharap Indonesia Maju. Karena Indonesia Maju ini berawal dari kemajuan semua wilayah di Indonesia," tandasnya.

Adapun sejumlah cakada yang diberi surat dukungan B1-KWK seperti Cawako Jayapura: Abisai Rollo; Cagub Maluku Hendrik Lewerisa dan Cawagub Abdullah Fanath; Cabup Maluku Tenggara Muhammad Taher Habubun dan Cawabup: Carlos Viari.

Kemudian Cabup Maluku Tengah Mirati Dewaningsih dan Cawabup Daniel Nirahua; Cabup Bengkalis Kasmarni dan Cawabup Bagus Santoso; Cabup Siak H Alfedrri dan Cawabup H Husni Merz; Cabup Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto dan Cawagub Hendrizal; Cabup Mamberamo Raya Alfons Sesa dan Cawabup Yakobus Britai.\

 

Halaman: 1 2
1 2
      
