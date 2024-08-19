Breaking News! Gempa Dangkal M3,5 Guncang Bantul, Kedalaman 10 Kilometer

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan Magnitudo 3,5 terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gempa tersebut terjadi pukul 10.54 WIB, Senin (19/8/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di 101 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa berjarak 10 kilometer.

"#Gempa Mag:3.5, 19-Aug-2024 10:54:56WIB, Lok:8.80LS, 110.17BT (101 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Sebab, informasi dari BMKG lebih mengutamakan kecepatan. Namun, warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Fahmi Firdaus )