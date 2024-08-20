Perindo Dukung Herman Deru-Cik Ujang untuk Maju Pilgub Sumsel

JAKARTA - Partai Perindo secara resmi menyerahkan surat B1 KWK untuk Herman Deru - Cik Ujang untuk di Pilgub Sumatera Selatan (Sumsel). Surat rekomendasi itu diserahkan langsung Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta.

Surat rekomendasi tersebut menurut Herman adalah amanah yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, dia akan memperjuangkan amanah ini dengan sungguh-sungguh.

"Karena ini sebuah amanah ya, hal yang harus saya pertanggung jawabkan karena satu kebanggaan bagi kita dipercaya oleh Perindo untuk menjadi calon gubernurnya jadi kita akan bekerja maksimal untuk kemenangan ini," ucap Herman, Selasa (20/8/2024).