HOME NEWS NUSANTARA

Kader Perindo Dilantik Jadi Anggota DPRD Mukomuko, Janji Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat

Demon Fajri , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |23:34 WIB
Kader Perindo Dilantik Jadi Anggota DPRD Mukomuko, Janji Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat
Pelantikan Anggota DPRD Mukomuko. (Foto: Okezone/Demon Fajri)
BENGKULU - Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dilantik Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Kelas II, Bengkulu, Risbarita Simarangkir, di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Selasa (20/8/2024). Dari 25 anggota dewan itu 3 diantaranya dari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali telag mengembangkan sayap di wilayah Kabupaten Mukomuko. Mereka adalah Asril, Ali Azwar dan Nugra Ramadhan.

Tiga anggota legislatif dari partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan Dapil III.  

Pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 ini merupakan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, pada Kamis 2 Mei 2024, berdasarkan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Rabu 14 Februari 2024.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Perindo, Ali Azwar mengatakan, dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Mukomuko, khususnya Dapil II. 

"Kita sebagai wakil rakyat akan terus berkomunikasi, turun ke lapangan serta merangkul masyarakat sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang selama ini masih dibutuhkan dan diperjuangkan, khususnya kesejahteraan masyarakat," kata Ali, Selasa (20/8/2024). 

