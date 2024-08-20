Tiga Anggota DPRD Mukomuko dari Partai Perindo Resmi Dilantik, Siap Bawa Kemajuan Daerah

BENGKULU - Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dilantik Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Kelas II, Bengkulu, Risbarita Simarangkir, di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Selasa (20/8/2024). Dari 25 anggota dewan itu 3 di antaranya dari Partai Perindo. Ketiganya adalah Asril, Ali Azwar dan Nugra Ramadhan. Mereka bertiga berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan Dapil III.

Pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 ini merupakan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, pada Kamis 2 Mei 2024, berdasarkan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), Rabu 14 Februari 2024.

Tiga anggota dewan dari partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap di Kabupaten Mukomuko ini berhasil menarik simpati masyarakat dengan mendulang suara disetiap Dapil di daerah tersebut.

Asril anggota legislatif dari partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, berhasil mendulang 1.291 suara dari Dapil I meliputi Kecamatan Lubuk Pinang, XIV Koto, V Koto, Air Majunto dan Kecamatan Kota Mukomuko.

Lalu Ali Azwar anggota dewan dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju ini memperoleh 2.429 suara dari Dapil II, meliputi Kecamatan Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya dan Kecamatan Teramang Jaya.

Terakhir Nugra Ramadhan anggota DPRD dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap ini mendulang 2.036 suara dari Dapil III, Kecamatan Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Ipuh, Malin Deman dan Kecamatan Air Rami.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Perindo, Nugra Ramadhan mengatakan, dengan pelantikan ini tentunya seluruh anggota dewan terpilih akan membawa kemajuan Kabupaten Mukomuko.