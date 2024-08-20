Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kader Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

Abdul Rahman , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |18:52 WIB
2 Kader Perindo Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
Dua Kader Partai Perindo Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.
A
A
A

JAKARTA - Dua kader Partai Perindo resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka adalah Gusman Efendi Siregar dan Habibi Pardamean Harahap. 

Gusman mengungkapkan bahwa, pelantikannya ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pengurus, kader Partai Perindo dan tentunya seluruh masyarakat yang telah mendukungnya. 

"Pertama kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2024-2029. Dan kita sendiri dari Perindo menempatkan dua kader terbaiknya yang duduk di DPRD," kata Gusman, Selasa (20/8/2024). 

Dalam hal ini, sebanyak 30 Anggota DPRD terpilih di Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara, pada, Senin sore resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029. 

Dari 30 anggota DPRD yang dilantik dua diantaranya dari Partai Perindo. Gusman adalah Ketua DPD Partai Perindo dan Habibi Pardamean sebagai Sekretaris DPD Partai Perindo. Mereka meraih suara sebanyak 5539 suara di Padang Lawas Utara. 
 
Pelantikan Anggota DPRD ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupen Padang Lawas Utara. Adapun yang melantik adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan. 

(Puteranegara Batubara)

      
