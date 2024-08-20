Dilantik Jadi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Kader Perindo Gusman : Tentunya Berikan Manfaat Besar ke Masyarakat

Dua Kader Partai Perindo Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

JAKARTA - Gusman Efendi Siregar dan Habibi Pardamean Harahap yang merupakan kader Partai Perindo resmi dilantik jadi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka akan berikan yang terbaik untuk masyarakat.

Menurut Gusman, dirinya dan Habibi akan memberikan yang paling terbaik kepada masyarakat. Mereka akan menyerap seluruh aspirasi warga.

"Tentunya memberikan maanfaat yang besar ke masyarakat," kata Gusman, Selasa (20/8/2024).

Gusman menyebut, pelantikannya sebagai Anggota DPRD merupakan tanggung jawab yang besar. Sehingga, Ia akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Padang Lawas Utara.

"Tentu amanah ini adalah tanggung jawab besar. Sehingga ke depan Perindo yang hari ini dua kursi ke depan minimal empat kursi DPRD," ujar Gusman.

Sebelumnya, sebanyak 30 Anggota DPRD terpilih di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pada, Senin sore resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029.