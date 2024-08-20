Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dilantik Jadi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Kader Perindo Gusman : Tentunya Berikan Manfaat Besar ke Masyarakat 

Abdul Rahman , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:07 WIB
Dilantik Jadi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Kader Perindo Gusman : Tentunya Berikan Manfaat Besar ke Masyarakat 
Dua Kader Partai Perindo Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.
A
A
A

JAKARTA - Gusman Efendi Siregar dan Habibi Pardamean Harahap yang merupakan kader Partai Perindo resmi dilantik jadi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka akan berikan yang terbaik untuk masyarakat. 

Menurut Gusman, dirinya dan Habibi akan memberikan yang paling terbaik kepada masyarakat. Mereka akan menyerap seluruh aspirasi warga. 

"Tentunya memberikan maanfaat yang besar ke masyarakat," kata Gusman, Selasa (20/8/2024). 

Gusman menyebut, pelantikannya sebagai Anggota DPRD merupakan tanggung jawab yang besar. Sehingga, Ia akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Padang Lawas Utara. 

"Tentu amanah ini adalah tanggung jawab besar. Sehingga ke depan Perindo yang hari ini dua kursi ke depan minimal empat kursi DPRD," ujar Gusman. 

Sebelumnya, sebanyak 30 Anggota DPRD terpilih di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, pada, Senin sore resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement