Calon Usulannya Dapat Rekom DPP, Perindo Sumbar Segera Bentuk Tim Pemenangan di Daerah

JAKARTA - DPW Partai Perindo Sumatera Barat segera membentuk tim pemenangan di daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang sudah resmi mendapatkan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK dari DPP Perindo. Perindo juga menyiapkan strategi untuk pemenangan Pilkada 2024.

"Sudah mulai ( Konsolidasi ). Kami sudah ketemu dengan ketua tim pemenangan masing-masing partai, dan dalam waktu dekat ya setelah B1 KWK di serahkan ini, kami langsung balik ke Sumbar langsung membuat tim pemenangan langsung kami bentuk," ujar Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat Rifo Darma Saputra di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Meski tak mau merincikan lebih detail soal strategi apa yang akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon, Rifo menegaskan sosok yang diusung pihaknya, akan memiliki dampak positif kepada masyarakat bila nantinya menang di Pilkada 2024.

"Ya tentunya yang pasti kita harus merebut kemenangan, yang kedua dengan kemenangan ini akan berdampak kepada masyarakat Sumbar itu yang paling utama," katanya.

Dia percaya, pada Pilkada serentak November mendatang, calon yang didukung akan keluar sebagai pemenang. Sebab sebelum menentukan dukungan pihaknya akan lebih dulu melakukan kajian mendalam, kalau sosok yang dipilih tentunya memiliki peluang menang yang besar.

"Kajian kami sudah sangat matang, insya Allah yang kami usung Insyaallah akan menang, kami yakin itu," sambungnya.

Dia menjelaskan, untuk Pilgub Sumbar partai Perindo telah memberikan rekomendasi, kepada Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy. Sementara untuk pemilihan Bupati, telah dikeluarkan rekomendasi untuk wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Mentawai, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

(Salman Mardira)