Amazing! Kampanye Sebulan, Kamala Harris Berhasil Kumpulkan Rp7,7 Triliun

Kampanye calon presiden yang juga Wakil Presiden AS Kamala Harris telah mengumpulkan dana sekitar USD500 juta (Rp7,7 triliun) (Foto: AP)

CHICAGO – Kampanye calon presiden (capres) yang juga Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris telah mengumpulkan sekitar USD500 juta (Rp7,7 triliun) sejak ia menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat. Menurut sumber yang mengatakan kepada Reuters, perolehan uang yang belum pernah terjadi sebelumnya itu mencerminkan antusiasme para donor menjelang pemilihan 5 November mendatang.

Empat sumber yang mengetahui upaya pengumpulan dana tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa angka tersebut telah terkumpul untuk Harris dalam empat minggu sejak ia terjun ke dalam persaingan capres AS pada 21 Juli lalu.

Dana kampanye sangat penting untuk iklan dan upaya mengajak orang untuk memilih yang membantu mendatangkan orang ke tempat pemungutan suara. Lalu membujuk para pemilih yang belum menentukan pilihan untuk mendukung kandidat.

Harris memasuki persaingan setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari posisi puncak Demokrat, melepaskan ‘banjir dana’ yang telah mengering dalam beberapa minggu setelah debat Biden yang gagal melawan Donald Trump dari Partai Republik.

Harris mengumpulkan USD200 juta pada minggu pertama kampanyenya sembari dengan cepat merampungkan dukungan untuk menjadi calon partai.

Tim Harris mengumpulkan USD310 juta pada bulan Juli, sehingga jumlah total uang yang dikumpulkan olehnya dan Biden sebelum ia mengundurkan diri menjadi lebih dari USD1 miliar.