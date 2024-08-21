Kapal Tabrak Karang di Padang, Seorang Nelayan Ditemukan Tewas

PADANG - Seorang nelayan ditemukan tewas setelah kapalnya rusak dan tenggelam usai menghantam karang. Korban ditemukan bersama jaring yang melilitnya di depan Kampus I Universitas Bung Hatta Padang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Al Banna mengatakan korban yang meninggal ini bernama Yandri Aldi (40) warga Jalan Bahari 1 RT 01 RW 03, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

“Berdasarkan laporan masyarakat setempat, korban diduga terbawa arus bersama jaring yang tersangkut di karang tersebut,” ujarnya, Rabu (21/7/2024).

Kata Al Banna, kejadian itu berawal pada pukul 13.30, Selasa (20/8), di mana kapal Saba Mananti dan bersama 13 awaknya menabrak karang di perairan Karang Gabuo sehingga mengalami pecah dan tenggelam di depan Kampus Bung Hatta.

Kapal menabrak karang tersebut akibat jaring tersangkut,” ujarnya.

Sebanyak 12 orang berhasil diselamatkan, namun seorang nelayan atas nama Yandri Aldi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekira pukul 22.30 WIB.

“Korban yang selamat itu dievakuasi nelayan lain yang juga sedang melaut, dibantu tim SAR gabungan. Setelah ditemukan korban terakhir tersebut langsung dibawa ke rumah duka,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)