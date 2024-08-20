Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Pesiar Mewah Tenggelam, 6 Orang Hilang Termasuk Taipan Teknologi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |06:53 WIB
Kapal Pesiar Mewah Tenggelam, 6 Orang Hilang Termasuk Taipan Teknologi
Kapal pesiar mewah tenggelam di lepas pantai Sisilia membuat 6 orang hilang termasuk taipan teknologi asal Inggris (Foto: EPA)
A
A
A

LONDON - Taipan teknologi Inggris Mike Lynch dan putrinya yang berusia 18 tahun termasuk di antara enam orang yang hilang setelah sebuah kapal pesiar mewah tenggelam di lepas pantai Sisilia pada Senin (19/8/2024) dini hari. Kapal sepanjang 56m (183 kaki) itu membawa 22 orang termasuk warga negara Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.

Lima belas orang berhasil diselamatkan, termasuk seorang gadis Inggris berusia satu tahun, dan pihak berwenang terus melakukan pencarian hingga malam.

Media lokal melaporkan kapal pesiar itu, yang diberi nama Bayesian, terbalik sekitar pukul 05:00 waktu setempat setelah menghadapi badai besar semalam yang menyebabkan pusaran air, atau kolom udara berputar, muncul di atas laut.

Lynch, yang dikenal oleh sebagian orang sebagai ‘Bill Gates dari Inggris’, mendirikan perusahaan perangkat lunak Autonomy, yang kemudian dibeli oleh raksasa teknologi Hewlett-Packard seharga USD11 miliar.

Para saksi mata mengatakan kepada kantor berita Italia Ansa bahwa jangkar Bayesian telah diturunkan saat badai menerjang, menyebabkan tiang kapal patah dan kapal kehilangan keseimbangan serta tenggelam di lepas pantai desa Porticello, dekat ibu kota Sisilia, Palermo.

Pusaran air mirip dengan tornado dan dapat terbentuk di atas samudra, laut, atau danau besar. Penyelam telah mengidentifikasi puing-puing kapal 50m di bawah permukaan air dan sedang mencari mereka yang hilang.

Direktur jenderal badan perlindungan sipil Sisilia, Salvatore Cocina, mengatakan kepada BBC bahwa  Lynch, putrinya Hannah Lynch, dan koki kapal pesiar termasuk di antara yang hilang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263//prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183838//banjir_di_inggris_dampak_badai_claudia-juTZ_large.jpg
Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182537//kapal-JS7P_large.jpg
Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182476//ilustrasi-iNXK_large.jpg
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181392//david_beckham_terima_gelar_bangsawan_dari_raja_di_kastil_windsor-fNvH_large.jpg
Sir David Beckham! Sang Legenda Sepak Bola Terima Gelar Bangsawan dari Raja di Kastil Windsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement