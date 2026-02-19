Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Inggris Tangkap Mantan Pangeran Andrew atas Dugaan Pelanggaran Jabatan Publik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |19:01 WIB
Polisi Inggris Tangkap Mantan Pangeran Andrew atas Dugaan Pelanggaran Jabatan Publik
Mantan Pangeran Inggris, Andrew Mountbatten-Windsor ditangkap polisi atas dugaan pelanggaran jabatan publik.
A
A
A

LONDON – Kepolisian Inggris menangkap Andrew Mountbatten-Windsor, saudara Raja Charles yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew, atas dugaan pelanggaran jabatan publik. Penangkapan ini terjadi setelah Andrew diketahui memiliki hubungan dekat dengan Jeffrey Epstein, seorang pelaku pedofilia yang telah dihukum.

Menurut laporan media Inggris, pada Kamis (19/2/2026), mobil polisi tanpa tanda pengenal dan petugas berpakaian preman mendatangi kediaman Andrew Mountbatten-Windsor dan membawanya ke tahanan.

Dalam pernyataan resminya, Kepolisian Thames Valley tidak menyebutkan nama Andrew Mountbatten-Windsor, melainkan mengatakan telah menangkap seorang pria berusia 60-an tahun. Andrew Mountbatten-Windsor berusia 66 tahun.

“Setelah melakukan penilaian menyeluruh, kami kini telah membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran jabatan publik ini. Penting bagi kami untuk melindungi integritas dan objektivitas penyelidikan kami saat bekerja sama dengan mitra kami untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini,” kata Asisten Kepala Kepolisian Oliver Wright dalam pernyataan yang dilansir Associated Press.

“Kami memahami kepentingan publik yang signifikan dalam kasus ini, dan kami akan memberikan informasi terbaru pada waktu yang tepat.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/18/3198852//pangeran_andrew-X1mo_large.jpg
Pengacara Ungkap Epstein Kirim Wanita ke Inggris untuk Layani Mantan Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/18/3196959//ilustrasi-h4TH_large.jpg
Geng Bersenjata Golok Serbu Toko Rolex, Bawa Kabur Jam Tangan Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196750//prabowo_dan_raja_charles_iii-3dyf_large.jpg
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196596//prabowo_subianto-PsV4_large.jpg
Larry the Cat Beraksi, Prabowo dan PM Inggris Auto Senyum di 10 Downing Street
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196591//prabowo-krEJ_large.jpg
Prabowo Pamer Sekolah Rakyat di Hadapan Akademisi Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196581//prabowo_subianto-itRB_large.jpg
Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Standar Dunia di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement