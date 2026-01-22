Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Geng Bersenjata Golok Serbu Toko Rolex, Bawa Kabur Jam Tangan Berharga

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |19:32 WIB
Geng Bersenjata Golok Serbu Toko Rolex, Bawa Kabur Jam Tangan Berharga
Ilustrasi.
A
A
A

LONDON - Sekelompok perampok bersenjata golok menyerbu toko jam tangan Rolex di pusat kota London, Inggris dan melarikan diri dengan barang-barang berharga, kata polisi. Insiden itu terjadi pada Selasa, (20/1/2026) di Butik Bucherer Rolex di Knightsbridge, dekat kompleks One Hyde Park.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Metropolitan pada Rabu, (21/1/2026) enam tersangka yang mengenakan helm sepeda motor memasuki toko, beberapa di antaranya mengancam staf dan anggota masyarakat dengan parang sebelum menghancurkan etalase dan mengambil beberapa jam tangan dalam perampokan yang berlangsung sekitar tiga menit. Tidak ada laporan cedera, dan belum ada penangkapan yang dilakukan.

Kelompok tersebut diyakini telah menggunakan sepeda motor untuk memaksa masuk ke toko sebelum melarikan diri dengan empat sepeda motor lain yang diparkir di luar, meninggalkan sepeda motor curian di dalam toko, seperti yang terlihat pada gambar yang beredar dari lokasi kejadian.

Seorang petugas keamanan di toko mewah lainnya mengatakan kepada media lokal bahwa terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
