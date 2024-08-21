Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Kereta Argo Cheribon Terobos Kobaran Api di Karawang, Begini Kronologi Lengkapnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |13:13 WIB
Viral! Kereta Argo Cheribon Terobos Kobaran Api di Karawang, Begini Kronologi Lengkapnya
Viral! Kereta Argo Cheribon Terobos Kobaran Api di Karawang/ist
JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menanggapi video viral  di media sosial Kereta Api (KA) dengan nomor 23 Argo Cheribon menerobos api kebakaran gudang palet madura yang lokasinya berdekatan dengan jalur rel kereta api (KA) di petak Jalur Hilir Karawang-Kedunggedeh Km 59+100 Kampung Babakan, Desa Tanjung Mekar, Jawa Barat.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan pihaknya menerima laporan pada hari Senin (19/8) Pukul 18.35 WIB bahwa ada informasi kebakaran palet Madura yang terbakar di pinggir Rel.

“Kebakaran tersebut diduga akibat rembetan dari pembakaran sampah oleh warga yang tidak diketahui pembakarnya,” kata Ixfan dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).

"Dengan adanya insiden tersebut kami dari pihak KAI langsung berkoordinasi dengan Unit terkait (Sinyal Telekomunikasi, Kepala Stasiun, Tim Pengamanan dan pihak Damkar setempat), kemudian dari pihak Damkar dengan segera melakukan penanganan dengan mengerahkan 3 Unit mobil pemadam sehingga api dapat dipadamkan pada pukul 19.55 wib dan rel/jalur dipastikan aman dilalui KA," sambungnya.

Atas kejadian tersebut, Ixfan memastikan tidak ada perjalanan KA yang terganggu dan tidak ada kerugian yang dialami pihak KAI.

"Hanya asap pada saat terjadi kebakaran mengganggu pandangan masinis, Perjalanan KA tidak terganggu sama sekali aman sesuai jadwal," tutup Ixfan.

 

