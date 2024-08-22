Gempa M3,7 Guncang Lombok Tengah NTB Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (22/8/2024), dini hari. Gempa diperkirakan berlangsung pukul 02:19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 10.20 Lintang Selatan (LS), dan 116.41 Bujur Timur (BT). Gempa berpusat pada 10 kilometer, sebelah tenggara Lombok Tengah dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.7, 22-Aug-2024 02:19:22WIB, Lok:10.20LS, 116.41BT (166 km Tenggara LOMBOKTENGAH-NTB), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )