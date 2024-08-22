Gempa M2,4 Guncang Jayapura Papua

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,4 mengguncang Jayapura, Papua, Kamis (22/8/2024), dini hari. Gempa diperkirakan berlangsung pukul 02:33 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 3.07 Lintang Selatan (LS), dan 139.84 Bujur Timur (BT). Gempa berpusat pada 9 kilometer, sebelah barat daya Jayapura dengan kedalaman 32 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.4, 22-Aug-2024 02:33:45WIB, Lok:3.07LS, 139.84BT (9 km BaratDaya KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:32 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )