Gempa M3,6 Guncang Gunungkidul DIY Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,6 mengguncang Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (22/8/2024), dini hari. Gempa diperkirakan berlangsung pukul 02:49 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 8.84 Lintang Selatan (LS), dan 110.51 Bujur Timur (BT). Gempa berpusat pada 94 kilometer, sebelah barat daya Gunungkidul dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.6, 22-Aug-2024 02:49:04WIB, Lok:8.84LS, 110.51BT (94 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )