Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Obrak-abrik 41 Makam Palsu yang Dianggap Keramat di Citepus Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |20:57 WIB
Warga Obrak-abrik 41 Makam Palsu yang Dianggap Keramat di Citepus Sukabumi
Warga Obrak-Abrik 41 Makam Palsu di Citepus Sukabumi (Okezone.com/Ilham)
A
A
A

SUKABUMI - Sejumlah warga mengobrak abrik 41 makam palsu di Katapang Condong, Kampung Baru, Desa Citepus, Kecamatan, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi karena keberadaannya meresahkan. Tumpukan batu mirip kuburan itu diduga sengaja dibuat untuk menarik perhatian seolah-olah lokasinya sakral atau keramat.

Selain tumpukan batu menyerupai makam, warga juga menemukan satu makam yang dikeramatkan, ditandai dengan kain putih dan atap asbes yang melindunginya. 

Firman Nirwana Boestomi, salah satu warga Palabuhanratu, menjelaskan bahwa penemuan makam-makam palsu ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. 

"Kurang lebih ada 41 makam yang disusun dari batu, yang ditemukan oleh warga setempat. Kami mendatangi tempat itu untuk memastikan tidak ada praktik yang menyimpang," kata Firman, Kamis (22/8/2024).

Kedatangan warga ke lokasi tersebut dilakukan setelah beredar kabar mengenai keberadaan makam-makam palsu itu. Namun, saat warga tiba, orang yang diduga membuat makam-makam tersebut tidak ditemukan di tempat. 

Warga menduga, makam-makam ini sengaja dibuat untuk menarik perhatian dan menipu masyarakat dengan mengklaim sebagai makam keramat. Firman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan istilah makam keramat yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran agama Islam. 

"Kami mengingatkan warga agar tidak tertipu oleh keberadaan makam-makam yang dianggap keramat. Jangan asal percaya pada hal-hal seperti itu karena bisa menjerumuskan pada kemusyrikan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180521//makam-QUVr_large.jpg
12 Jenazah Dievakuasi Pascatembok Jebol di Makam Jeruk Purut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164854//cacing-O70C_large.jpg
Heboh Gen Z Ramai-Ramai Minum Obat Cacing Usai Kasus Balita di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/483/3164682//cuci_tangan-hbpX_large.jpg
Belajar dari Kasus Balita Cacingan, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164420//bocah-FdPH_large.jpg
Balita Meninggal karena Infeksi Cacing, Komisi IX: Bukti Akses Kesehatan di Pedesaan Lemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164235//gubernur_jawa_barat_dedi_mulyadi-iHPf_large.jpg
Kasus Bayi Tewas Dipenuhi Cacing, Dedi Mulyadi Ancam Potong Anggaran Kabupaten Sukabumi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/481/3164227//balita_meninggal-op4F_large.jpg
Viral! Balita Meninggal Tubuhnya Dipenuhi Ratusan Cacing, Ibunya ODGJ Ayahnya TBC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement