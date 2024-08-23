Gempa M3,2 Guncang Tojo Una-Una Sulteng Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,2 mengguncang Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (23/8/2024), dini hari ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:11 WIB.

BMKG menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 0.96 Lintang Selatan (LS), dan 121.66 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 20 kilometer sebelah timur laut Tojo Una-Una. Gempa berpusat pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.2, 23-Aug-2024 01:11:32WIB, Lok:0.96LS, 121.66BT (20 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )