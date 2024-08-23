Gempa M4,6 Guncang Buru Selatan Maluku Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,6 mengguncang Buru Selatan, Maluku, Jumat (23/8/2024), pagi ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:37 WIB.

BMKG menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 5.87 Lintang Selatan (LS), dan 128.48 Bujur Timur (BT). Gempa berada pada 240 kilometer sebelah tenggara Buru Selatan dengan kedalaman 328 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.6, 23-Aug-2024 05:37:33WIB, Lok:5.87LS, 128.48BT (240 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU), Kedlmn:328 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )