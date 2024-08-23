Pilgub Papua Barat Daya Perindo Usung Gabriel Asem, Kadernya Sendiri

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Gabriel Asem untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat Daya. Diketahui, Gabriel Asem merupakan kader partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap yang merupakan Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar setelah menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel di Markas DPP Partai Perindo, Jumat (23/8/2024)..

"Hari ini kami dari DPP Partai Perindo sudah menyerahkan surat B1 KWK, itu adalah surat yang nanti akan bisa dibawa ke KPU untuk pendaftaran Cagub dan surat B1 KWK kami surat dukungan kami untuk pemilihan gubernur Papua Barat Daya sudah kami serahkan kepada kader kami Pak Gabriel Asem yang juga Ketua (DPW) provinsi di Papua Barat Daya," kata Michael.

Michael menjelaskan, pengusungan Gabriel ini tidak lepas dari rekam jejak di lembaga eksekutif. Menurutnya, Gabriel sudah mempunyai pengalaman menjabat sebagai Bupati Tambrauw dua periode.

"Sekarang mau naik kelas menjadi Gubernur Papua Barat Daya dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah seorang kepala daerah yang bersih yang selalu mengedepankan masyarakat," ujarnya.