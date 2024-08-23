Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilgub Papua Barat Daya Perindo Usung Gabriel Asem, Kadernya Sendiri

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |18:56 WIB
Pilgub Papua Barat Daya Perindo Usung Gabriel Asem, Kadernya Sendiri
Perindo Usung Kadernya di Pilkada Papua Barat Daya
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Gabriel Asem untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat Daya. Diketahui, Gabriel Asem merupakan kader partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap yang merupakan Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Daya. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar setelah menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Gabriel di Markas DPP Partai Perindo, Jumat (23/8/2024)..

"Hari ini kami dari DPP Partai Perindo sudah menyerahkan surat B1 KWK, itu adalah surat yang nanti akan bisa dibawa ke KPU untuk pendaftaran Cagub dan surat B1 KWK kami surat dukungan kami untuk pemilihan gubernur Papua Barat Daya sudah kami serahkan kepada kader kami Pak Gabriel Asem yang juga Ketua (DPW) provinsi di Papua Barat Daya," kata Michael. 

Michael menjelaskan, pengusungan Gabriel ini tidak lepas dari rekam jejak di lembaga eksekutif. Menurutnya, Gabriel sudah mempunyai pengalaman menjabat sebagai Bupati Tambrauw dua periode. 

"Sekarang mau naik kelas menjadi Gubernur Papua Barat Daya dan dari pengalaman selama ini yang kami lihat adalah seorang kepala daerah yang bersih yang selalu mengedepankan masyarakat," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement