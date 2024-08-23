Prabowo Pilih Cawagub Santri, Gerindra Abaikan Kaesang di Pilkada Jateng

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan bahwa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang akan mendampingi Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yakni dari kalangan santri di Pilkada 2024 mendatang. Sebelumnya, Ahmad Luthfi disebut-sebut akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep.

"Gubernur pilihan Gerindra yang ditunjuk Pak Prabowo adalah Ahmad Luthfi. (Pasangan) inisialnya? insyaallah santri," kata Muzani kepada awak media di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2024).

Muzani tak membeberkan lebih jauh inisial dari Cawagub Jawa Tengah yang akan mendampingi Ahmad Luthfi. Ia menyebut Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih membahas dengan partai koalisi dan dalam waktu pendek akan segera diumumkan.

"(Santri) dari Jawa Tengah, begini Cawagub kita sudah mengerucut dari Gubernur Ahmad Luthfi insyaallah beliau Cagub Jawa Tengah, calonnya Pak Prabowo dan partai koalisi sedang dibicarakan dalam waktu pendek ini akan diumumkan ke masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Tengah," ungkapnya.

Sebagai informasi, Ahmad Luthfi telah mendapatkan dukungan dari Gerindra, Golkar dan PSI untuk maju Pilkada Jawa Tengah 2024.



(Khafid Mardiyansyah)