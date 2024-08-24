Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Bunuh Warga Arab, Pemimpin Kelompok yang Bersekutu dengan Al Qaeda dalam Serangan di Suriah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |16:36 WIB
AS Bunuh Warga Arab, Pemimpin Kelompok yang Bersekutu dengan Al Qaeda dalam Serangan di Suriah
Pasukan Amerika menewaskan seorang pemimpin senior kelompok militan yang berafiliasi dengan Al Qaeda dalam sebuah serangan di Suriah (Foto: NDTV)
A
A
A

WASHINGTON - Pasukan Amerika Serikat (AS) menewaskan seorang pemimpin senior kelompok militan yang berafiliasi dengan Al Qaeda dalam sebuah serangan di Suriah pada Jumat (23/8/2024). Serangan tersebut menargetkan Abu Abdul Rahman al-Makki, warga negara Arab Saudi.

Dia merupakan anggota Dewan Syura Hurras al-Din dan pemimpin senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi teroris dari Suriah. "Hurras al-Din adalah pasukan yang berafiliasi dengan Al Qaeda yang bermarkas di Suriah yang memiliki aspirasi global yang sama dengan Al Qaeda untuk melakukan serangan terhadap kepentingan AS dan Barat," kata Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah unggahan media sosial, dikutip Reuters.

Pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights sebelumnya mengatakan bahwa serangan pesawat nirawak terhadap sebuah sepeda motor di pedesaan selatan Idlib telah menewaskan Makki.

Militer AS memiliki sekitar 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional melawan kelompok ISIS. Koalisi ini dibentuk pada tahun 2014 untuk membantu memerangi para jihadis, yang telah menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.

 

