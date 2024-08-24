Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komplotan Maling Motor Ditangkap Polisi, Sudah Beraksi di Belasan TKP

Indra Siregar , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:58 WIB
Komplotan Maling Motor Ditangkap Polisi, Sudah Beraksi di Belasan TKP
Polisi tangkap komplotan maling motor di Lampung (Foto: Istimewa)
A
A
A

PRINGSEWU – Tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota dan Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Pringsewu berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pringsewu. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap empat pelaku yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi, yang mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, menjelaskan bahwa keempat pelaku yang ditangkap tersebut berinisial RW (18) warga Pekon Menggala, HS (17) warga Pekon Bandar Sukabumi, CA (21) warga Pekon Kampung Baru, dan IS (34) warga Pekon Bandar Sukabumi.

Keempat pelaku berhasil diringkus saat berada di sebuah rumah makan di wilayah Kecamatan Pagelaran pada Kamis 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB. 

Mereka ditangkap hanya berselang satu jam  setelah mencuri sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BE 2736 US di Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan milik Egis Camelia (22), warga setempat.

“Sepeda motor yang dicuri itu sebelumnya diparkir di depan kios laundry dengan kunci kontak yang masih terpasang, sementara pemiliknya masuk ke dalam rumah mengatakan pesanan barang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut," ujar Kompol Rohmadi pada Sabtu (24/8/2014).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku dan segera melakukan pengejaran. Para pelaku terdeteksi berada di sebuah rumah makan, dan polisi langsung melakukan penggerebekan. Di lokasi penggerebekan, kami juga berhasil menemukan sepeda motor korban yang hilang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement