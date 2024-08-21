Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komplotan Spesialis Maling Motor di Serang Ditangkap, Belasan Kendaraan Disita 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |17:55 WIB
Komplotan Spesialis Maling Motor di Serang Ditangkap, Belasan Kendaraan Disita 
Komplotan maling motor di Serang ditangkap (foto: dok MPI)
SERANG - Komplotan pencuri motor di Kabupaten Serah ditangkap Satreskrim Polres Serang. Mereka merupakan spesialis yang biasa berkeliaran di Provinsi Banten.

Sasarannya adalah kendaraan yang terparkir di tempat umum hingga rumah-rumah warga. Mereka beraksi pada siang hingga tengah hari saat pemilik kendaraan lengah.

Para tersangka berinisial RK (23), SM (25), EH (29), RI (26), KM (15),  HA (33) dah LH (34). Ketujuhnya berasal dari Lampung, Lebak hingga Bogor.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady mengatakan ketujuh pelaku diamankan usai ramainya laporan warga yang mengalami kehilangan kendaraan.

"Korban mobile mencari kendaraan yang terparkir dan pemiliknya lengah. Mulai dari parkiran rental PS, rumah hingga steam mobil," kata Andi saat dihubungi, Rabu (21/8/2024).

 

