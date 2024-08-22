Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Maling Kotak Amal di Cianjur Terekam CCTV, Sudah 5 Kali Kemalingan

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:21 WIB
Maling Kotak Amal di Cianjur Terekam CCTV, Sudah 5 Kali Kemalingan
Maling kotak amal masjid terekam kamera CCTV (Foto: Tangkapan Layar)
CIANJUR - Seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Al-Mutmainal, Kampung Kandang Sapi, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Pada Selasa (22/8/2024) malam.Dalam rekaman video CCTV, terlihat seorang pria tersebut menggunakan pakaian berupa sweater dengan menggunakan sarung dan kopiah. 

Pencuri tersebut dengan santainya membobol kunci gembok kotak amal yang berada di dalam masjid dengan menggunakan obeng dan langsung mengambil uang yang berada di dalamnya.

"Kejadiannya Selasa (20 Agustus 2024) pukul 23.43 WIB. Pengurus DKM baru mengetahui dan langsung memeriksa rekaman CCTV. Dicongkel kunci gemboknya," kata Ketua DKM Al Mutmainah, Iwan Kurniawan kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Menurutnya, pencurian di masjid tersebut bukan pertama kalinya. Sudah hampir lima kali masjid tersebut kebobolan oleh maling.

"Keadaan masjid memang sepi. Sudah sering juga pompa air udah dua kali ilang, terus kalau kotak amalnya udah ke empat kali sama ini," ujarnya.

 

