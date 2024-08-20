Pemuda Ini Babak Belur Dihajar Warga Usai Ketahuan Bobol Kotak Amal Masjid

PADANGSIDIMPUAN - Seorang pemuda di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara babak belur dihajar massa, Senin (19/8/2024) petang. Pasalnya, pria berinisial RP alias Vije ini ketahuan warga usai membobol kotak amal Masjdi Baitul Rahman yang berada di Jalan Mawar, Kota Padangsidimpuan.

Terkuaknya aksi pria berusia 24 tahun ini berawal saat marbot masjid, Ramadhansyah tengah bersih-bersih di dalam masjid pada Senin (19/8/2024) pagi. Kala itu, dirinya melihat kotak amal yang berada di dalam masjid tepatnya di saf wanita sudah berserakan.

Melihat hal itu, dirinya pun kemudian mengecek ke ruang pengawas kamera CCTV. Saat itulah, dirinya melihat seorang pria berkepala plontos menggasak uang yang berada di 2 kotak amal masjid.

“Melihat aksinya ini. Kayaknya sudah sering bang. Bahkan saya sudah berulang kali melihat dia di sini. Tapi saya tidak curiga sama sekali,” ucap Ramadhansyah.

Setelah melihat rekaman tersebut, dirinya pun kemudian memviralkan aksi pelaku ke media sosial. Pelaku berhasil ditangkap warga saat tengah melintas di seputaran Jalan Kenanga.

Alhasil, sejumlah bogeman mentah mendarat di wajah pria yang merupakan warga Payanggar, Kota Padangsidimpuan tersebut. Beruntung, aksi main hakim massa dapat diredam setelah petugas Babinsa Koramil Padangsidimpuan melintas di lokasi.