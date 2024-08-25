Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Ketua Dewan Syuro PKB, Wapres Ma’ruf Amin: Saya Terima dengan Bismillah

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |14:22 WIB
Jadi Ketua Dewan Syuro PKB, Wapres Ma’ruf Amin: Saya Terima dengan Bismillah
Wapres KH Ma’ruf Amin (Foto: BPMI)
BALI - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima jabatan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Muktamar ke-6 Bali, Minggu (25/8/2024). Dia akan melepas jabatan sebagai Wapres pada Oktober mendatang.

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa berencana menikmati hari tua di Pesantren. Namun, para kiai yang ada di PKB memintanya untuk menjadi Ketua Dewan Syuro.

"Saya ini berniat selepas tugas Wakil Presiden selesai Oktober nanti saya ingin kembali ke Pesantren urusi santri-santri, saya ingin menikmati hari tua saya, tetapi para kiai meminta supaya saya bersedia menjadi Ketua Dewan Syuro," kata Wapres dalam sambutannya.

Wapres pada kesempatan itu mengatakan bahwa dia sulit melupakan PKB. "Kalau kiai sudah meminta itu nolaknya susah, apalagi Ketua Dewan Syuro itu Ketua Dewan Syuro PKB, saya sulit sekali melupakan PKB."

"Saya bersama para kiai mendirikan PKB dulu, bahkan saya bersama teman-teman yang lain saya menjadi tim lima yang membidani lahirnya PKB, menyusun mengolah sampaikan PKB itu lahir, dan saya juga menjadi Ketua Dewan Syuro pertama 1978, kalau saya sekarang Dewan Syuro lagi sesudah 26 tahun ini kayaknya masuk rekor MURI, setelah 26 tahun balik lagi, dulu Pak Muhaimin Sekjen, sekarang sudah ketum berkali-kali," ujarnya.

Namun, Wapres Ma'ruf menegaskan demi kepentingan bersama dia akan menerima permintaan kiai agar dia menjadi Ketua Dewan Syuro. "Untuk kemaslahatan bersama untuk kepentingan bersama, maka dengan bismilah saya terima permintaan itu," tegasnya.

 

