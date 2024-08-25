Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |16:23 WIB
Cak Imin: Meskipun Digembosi Teman Sendiri, PKB Semakin Kuat
Ketum PKB Cak Imin (Foto: MPI)
A
A
A

BALI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya semakin kuat meskipun digembosi oleh teman sendiri. Hal itu disampaikan Cak Imin saat berpidato dalam acara penutupan Muktamar ke-VI PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (25/8/2024).

Mulanya, ia bersyukur laporan pertangungjawaban PKB selama kepemimpinannya lima tahun terakhir bisa diterima dengan baik oleh jajaran pengurus. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun menyampaikan terima kasih, pada seluruh pihak yang telah membantu DPP PKB selama lima tahun terakhir.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perjalan DPP PKB lima tahun, terima kasih kepada alim ulama yang istiqomah mendampingi sehingga 5 tahun lalu 2019-2024. PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi," kata Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI ini pun menyinggung Pemilu 2024. Ia menilai, pesta demokrasi itu dinilai brutal bagi banyak pihak. Kendati demikian, ia bersyukur hal itu bisa dilalui dengan baik. "Kita di tengah Pemilu yang sangat sulit semua pihak menyatakan Pemilu 2024 adalah Pemilu yang paling brutal. Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan, brutal dalam segala cara untuk memfitnah," ujar Cak Imin. 

"Alhamdullilah dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB dengan keterbatasan caleg-caleg PKB Alhamdulillah perahu PKB bisa mengarungi samudra," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
