HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Melanda Kabupaten Aceh Tenggara, 1.834 Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:06 WIB
Banjir Melanda Kabupaten Aceh Tenggara, 1.834 Warga Terdampak
Banjir rendam Aceh Tenggara (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.834 jiwa terdampak akibat banjir yang diakibatkan luapan Sungai Lawe Kinga, Lawe Bulan dan Lawe Kisam. Banjir melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Kamis 22 Agustus 2024, pukul 23.06 WIB.

Banjir ini mengakibatkan 21 desa yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Bambel, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Lawe Sumur, dan Kecamatan Badar, yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tenggara terdampak akibat peristiwa ini.

"Tercatat sebanyak 1.834 jiwa dan 468 rumah terdampak, sementara untuk kerusakan sarana dan pra sarana tercatat empat unit tanggul jebol, tiga fasilitas Pendidikan, tiga fasilitas ibadah dan dua fasilitas umum terkena dampak banjir ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (25/8/2024).

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Aceh Tenggara beserta petugas gabungan menurunkan satu unit excavator untuk melakukan normalisasi dan menutup tanggul yang jebol di Sungai Lawe Kisam dan di Desa Lawe Hijo dan juga bersama sama masyarakat melakukan pembersihan material lumpur di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan juga membersihkan masjid di Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babussalam.
  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara  terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, melakukan asesmen dan mengerahkan tim TRC ke Lokasi terdampak untuk mengevakuasi warga, kondisi mutakhir yang dilaporkan banjir berangsur angsur mulai surut.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
