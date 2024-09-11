Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Minta Pemerintah Segera Realisasikan Penanganan Banjir di Majalaya

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:26 WIB
Warga Minta Pemerintah Segera Realisasikan Penanganan Banjir di Majalaya
Banjir Majalaya (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Kampung Cidawolong, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang terkena banjir akibat intensitas hujan deras. Lokasi tersebut memang kerap dilanda banjir.

Salah seorang Relawan Siaga Warga Majalaya Johana mengatakan, banjir di wilayah ini adalah masalah berulang yang sering terjadi setiap kali hujan lebat.

"Sebenarnya kalau di sini memang sering banjir, tapi tergantung dari intensitas dan durasi hujan. Kaya sekarang ini kan banjir karena hujan terus menerus dari kemarin," ujarnya, Rabu (11/9/2024).

Ia menjelaskan wilayah yang terkena dampak banjir ini tidak kurang dari 1 kilometer dengan ketinggian 80 cm. "Kalau kita bicara panjang jalan yang terdampak, area yang paling parah sepanjang kurang dari 1 kilometer dengan ketinggian banjir mencapai 80 cm. Mobil kecil tidak bisa masuk," jelasnya.

Johana menambahkan bahwa banjir di Cidawolong sering disebabkan oleh air kiriman dari solokan kecil, karena tidak ada sungai besar di daerah tersebut. "Air kiriman dari atas, solokan-solokan kecil yang menyebabkan banjir. Sungai besar tidak ada di Cidawolong," jelasnya.

Relawan ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait lambatnya realisasi perbaikan dari pemerintah. Terlebih rencana perbaikan ini sudah jauh hari akan dilakukan namun belum terealisasi sampai sekarang.

"Rencana dari pemerintah sebelumnya sudah ada, tetapi implementasinya belum terlihat. Fakta di lapangan menunjukkan banjir malah semakin parah," keluh Johan.

 

Halaman:
1 2
      
