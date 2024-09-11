Sungai Citarum Meluap, Sejumlah Wilayah di Kabupaten Bandung Terendam Banjir

BANDUNG - Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya, sejak Selasa (10/9) hingga Rabu (11/9/2024) menyebabkan sungai Citarum kembali meluap.

Akibatnya, beberapa ruas jalan di Kabupaten Bandung mulai di genangi air dengan ketinggian yang berbeda-beda seperti di Bojongsoang, Dayeuhkolot dan Majalaya.

Seperti di Jalan Raya Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, luapan sungai Cikeruh yang merupakan anak sungai Citarum mulai meluap sejak subuh tadi bahkan ketinggian air 30 centimeter menyebabkan arus lalu lintas terhambat.

Sementara itu, di Jalan Raya Mohamad Toha - Dayeuhkolot, air sudah mencapai betis orang dewasa arus lalu lintas juga terhambat. Sama halnya di wilayah Rancamanyar, tepatnya di jembatan penyeberangan Tambakan arus lalu lintas mengalami kemacetan sejak pukul 06.40 WIB. Meski terdapat genangan air setinggi 30 centimeter, kendaraan roda 2 masih bisa melewati lokasi tersebut.