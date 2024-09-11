Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bandung Diguyur Hujan Deras, Jalan Raya Majalaya Kebanjiran

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:32 WIB
Banjir di Bandung (foto: dok ist)
BANDUNG - Hujan lebat yang terjadi pada Selasa (10/9) hingga Rabu (11/9) pagi membuat wilayah di Kabupaten Bandung terdampak banjir. Salah satunya yakni di Kampung Cidawolong, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi mengatakan, banjir yang melanda di wilayah itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB.

“Awal mula naik itu sekitar 19.30 WIB. Namun air berasal bukan hanya dari Majalaya, tapi hujan dari daerah pegunungan yang ada atas,” ujar Aep saat dikonfirmasi.

Aep menambahkan, banjir dengan intensitas tinggi ini membuat ketinggian air naik mencapai 40 sampai 60 cm. Namun kondisi ini akan surut sekitar 4 sampai 5 jam tergantung masih ada kiriman air lagi atau tidak,

“Kondisi saat ini juga masih tergenang. Karena memang kebiasaan di sekitar jalan Laswi Cidawolong sampai dengan Simpang Biru genangan biasanya akan surut dalam waktu 4 sampai 5 jam. Itu tergantung masih ada kiriman air lagi atau tidak dari atas,” tambahnya.

 

