Tinjau Banjir Bandung di Braga Bandung, Bey Machmudin: 400 KK dan 857 Jiwa Terdampak

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melaporkan, ada 400 kepala keluarga (KK) dan 857 jiwa yang terdampak banjir bandang yang melanda kawasan Braga, Kota Bandung. Banjir tersebut akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung

Hal itu disampaikan Bey Machmudin usai meninjau langsung lokasi bencana banjir bersama jajaran pemerintah provinsi dan kota pada Kamis (11/1/2024) malam.

Bey memastikan, saat ini, ratusan warga terdampak sudah diungsikan ke sejumlah tempat yang lebih aman.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya banjir kemarin sore. Kami melihat dan nanti akan dibantu untuk perbaikan-perbaikan dari Pemerintah Kota Bandung,” kata Bey usai meninjau lokasi banjir.

Bey pun meminta kepada Pemkot Bandung untuk segera memperbaiki tanggul jebol ini. Sebab, cuaca ekstrem hujan lebat dan sangat lebat diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.