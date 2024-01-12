Advertisement
HOME NEWS JABAR

Braga Direndam Banjir, Pj Wali Kota Bandung: Tanggul Sungai Cikapundung Segera Diperbaiki

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:13 WIB
Braga Direndam Banjir, Pj Wali Kota Bandung: Tanggul Sungai Cikapundung Segera Diperbaiki
A
A
A

BANDUNG - Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyatakan segera memperbaiki tanggul Sungai Cikapundung yang jebol di kawasan Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung. Perbaikan akan dilakukan hari ini Jumat (12/1/2023).

Pernyataan itu disampaikan Pj Wali Kota Vandung saat meninjau lokasi banjir di Gang Apandi, Kelurahan Braga, Kota Bandung, Kamis malam.

"Salah satu penyebabnya antara lain, tanggul jebol. Besok, tanggul akan kami tangani. Mudah-mudahan dengan kecepatan kita memperbaiki tanggul, ini bisa meminimalisir banjir," kata Pj Wali Kota Bandung.

Bambang Tirtoyuliono menyatakan, tanggul Sungai Cikapundung yang jebol telag lama tak diperbaiki. Terakhir, tanggul itu diperbaiki pada 2004 lalu.

"Terakhir 2004 diperbaiki. Berdasarkan laporan warga, tanggul itu overfall, sudah melewati. Tanggul ini harus ditinggikan, besok kami tinggikan dan perkuat struktur buat menahan beban," ujar Bambang Tirtoyuliono.

Halaman:
1 2
      
