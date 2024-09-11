Bandung Diguncang Gempa Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,8 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/9/2024) pagi ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:19 WIB.

Lokasi gempa berada pada 7.96 Lintang Selatan (LS), dan 107.06 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 116 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Bandung. Gempa berada pada kedalaman 12 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.8, 11-Sep-2024 05:19:29WIB, Lok:7.96LS, 107.06BT (116 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:12 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )