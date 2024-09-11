Gempa M3,4 Guncang Blangpidie Aceh

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Blangpidie, Aceh Barat Daya, Rabu (11/9/2024) dini hari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 03:08 WIB.

Lokasi gempa berada pada 3.63 Lintang Utara (LU), 96.55 Bujur Timur (BT), tepatnya 51 kilometer sebelah barat daya Blangpidie. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 11-Sep-2024 03:08:02WIB, Lok:3.63LU, 96.55BT (51 km BaratDaya BLANGPIDIE-ACEHBARATDAYA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )