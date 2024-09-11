Gempa M3,6 Guncang Tuban Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,6 mengguncang Tuban, Jawa Timur (Jatim), Rabu (11/9/2024) dini hari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 02:38 WIB.

Lokasi gempa berada pada 5.80 Lintang Selatan (LS), 112.35 Bujur Timur (BT), tepatnya 126 kilometer sebelah timur laut Tuban. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.6, 11-Sep-2024 02:38:53WIB, Lok:5.80LS, 112.35BT (126 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )