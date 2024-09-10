Gempa M3,5 Guncang Luwu Timur Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (10/9/2024), malam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:14 WIB.



Lokasi gempa berada pada 2.51 Lintang Selatan (LS), dan 121.14 Bujur Timur (BT), tepatnya 8 kilometer sebelah barat laut Luwu Timur. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG mengingatka bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 10-Sep-2024 22:14:22WIB, Lok:2.51LS, 121.14BT (8 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )