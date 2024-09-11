Gempa M4,4 Guncang Tahuna Kepulauan Sangihe Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (11/9/2024) dini hari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 03:05 WIB.

Lokasi gempa berada pada 5.47 Lintang Utara (LU), 125.24 Bujur Timur (BT), tepatnya 208 kilometer sebelah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Pusat gempa berada pada kedalaman 14 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.4, 11-Sep-2024 03:05:31WIB, Lok:5.47LU, 125.24BT (208 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:14 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )