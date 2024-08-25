Banjir Bandang Terjang Puluhan Rumah Warga Ternate, 10 Orang Tewas

TERNATE - Banjir bandang menerjang puluhan rumah di Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang tewas dan 3 tiga orang selamat mengalami luka akibat tertimbun meterial lumpur. Sementara puluhan rumah tersapu banjir bandang.

Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman mengatakan, puluhan rumah yang terdampak banjir bandang berada di Kelurahan Rua, RT 01 RW 001, Kecamatan Ternate Pulau, Maluku Utara. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi sejak Sabtu malam hingga Minggu (25/8/2024) dini hari.

Banjir membawa ribuan material batu lumpur, bebatuan dan pohon dari dataran tinggi gunung gamalama.

“Puluhan rumah diperkirakan tersapu banjir dan terendam lumpur,” ucapnya.

Sementara 10 orang meninggal dan 3 orang selamat dan mengalami luka-luka. Para korban saat ini sudah dilarikan ke Puskesmas Gamgbesi dan RSUD Ternate.

Kepala basarnas menjelaskan, kemungkinan masih ada korban yang belum ditemukan dan sampai saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.

