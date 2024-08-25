Kronologi Mama Muda Tewas Mengenaskan Ditusuk Garpu Rumput di Wajahnya

SUKABUMI - Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menyerang seorang wanita yang baru pulang dari ladang. Korban yang merupakan mama muda dianiaya bagian mukanya berkali-kali menggunakan garuk (garpu rumput) hingga tewas.

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Kampung Gunung Hiur, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (24/8/2024) sekira pukul 11.30 WIB siang kemarin.

Korban bernama N (40) seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, warga Desa Bantarsari, diduga dianiaya oleh T (22) berstatus ODGJ yang merupakan warga Desa Tegallega, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Desa (Kades) Bantarsari, Dudung Rusiana mengatakan, kejadian pada saat korban menyelusuri jalan setapak berjalan pulang dari ladang lalu bertemu dengan terduga pelaku dengan tangan kosong tidak membawa apapun.

"Terduga pelaku saat itu merebut garpu rumput yang dibawa korban dan langsung digunakan untuk menyerang korban berkali-kali pada bagian wajahnya hingga meninggal dunia," ujar Dudung kepada Okezone, Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut Dudung mengatakan, korban saat ini sudah dibawa ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi untuk dilakukan autopsi sedangkan terduga pelaku yang emosinya belum stabil diamankan polisi di Polsek Lengkong Polres Sukabumi.