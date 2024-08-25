Pulang dari Ladang, IRT di Sukabumi Tewas Dibacoki ODGJ

SUKABUMI - Seorang ibu rumah tangga tewas setelah diserang dan dianiaya seorang dengan kondisi gangguan jiwa atau ODGJ di Sukabumi, Jawa Barat. Korban tewas lantaran menderita luka parah pada bagian wajah setelah dibacok dengan garok tanah, usai melakukan aksinya pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke polisi.

Warga yang geram berhasil mengamankan pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap ibu rumah tangga yang bernama Nuraeni di Kampung Gunung Hiur, Desa Bantarsari, Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pelaku diamankan warga tak lama setelah melakukan aksinya menganiaya dua orang warga. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi.

Pelaku yang mengidap gangguan kejiwaan itu secara brutal menyerang dan menganiaya korban, dengan menggunakan alat pengeruk rumput atau garok hingga tewas bersimbah darah, saat korban dalam perjalanan pulang dari ladang, korban tewas seketika dengan kondisi luka parah pada bagian wajah akibat dibacok dengan membabi buta oleh pelaku. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R Syamsudin Sh Kota Sukabumi untuk di autopsi.