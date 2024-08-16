Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pasien Bakar Kasur, Ruang Rawat ODGJ di RSUD Tana Toraja Kebakaran

Jufri Tonapa , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |22:02 WIB
Pasien Bakar Kasur, Ruang Rawat ODGJ di RSUD Tana Toraja Kebakaran
Ruang rawat ODGJ di RSUD Tana Toraja kebakaran (Foto : iNews)
A
A
A

TANA TORAJA - Salah satu ruangan rumah sakit di Tana Toraja kebakaran, sejumlah penjaga pasien histeris karena keluarganya terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Bahkan, satu orang pasien mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut.

Kebakaran tersebut melanda Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada di Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Ruangan yang terbakar yakni ruang unit Perawatan Flamboyan yang merawat para pasien gangguan jiwa. Pasien yang berada di dalam ruangan tersebut panik, bahkan para penjaga pasien ikut histeris melihat kejadian tersebut.

Beruntung para keluarga pasien berhasil dan cepat membuka pintu ruangan tersebut dan menyelamatkan 4 pasien yang terjebak di dalam ruangan yang terbakar.

Diduga api berasal saat satu orang pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) melakukan pembakaran baju dan kasur miliknya. Sehingga membuat ruangan tersebut terbakar.

"Pasien tersebut menjadi korban luka bakar dan kini telah di rawat di ruangan ugd rsud lakipadada untuk menjalani perawatan medis," ujar salah seorang saksi, Adolfina, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, pihak RSUD Lakipadada saat ini telah melarang para keluarga pasien yang menjaga untuk memberikan rokok secara sembunyi-sembunyi untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
