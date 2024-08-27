Cabup Deden Nasihin Sebut Dukungan Perindo Jadi Energi Baru di Pilkada Cianjur 2024

JAKARTA - Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan Partai Perindo akan menjadi energi baru dalam kontestasi Pilbup Cianjur. Dirinya bersama dr Neneng Efa Fatimah akan berusaha untuk memajukan Cianjur.

"Bergabungnya Perindo, Insyaallah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat akan menjadi kenyataan. Support Perindo pada kami sangat berarti, ini akan menjadi energi baru, kekuatan baru bagi kami di Kabupaten Cianjur," ujar Deden di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Ia pun berterima kasih pada semua pihak dan partai politik yang telah memberikan dukungannya tersebut, khususnya Partai Perindo. "Alhamdulillah, siang hari ini saya mendapatkan surat rekomendasi B1 KWK dari Partai Perindo, ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur," tuturnya.

Dia menambahkan, Kabupten Cianjur sejatinya memiliki wilayah yang sangat luas dan menjadi salah satu wilayah penyangga Jakarta. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur justru terendah di Jawa Barat.

"Uniknya IPM kita sangat rendah dan terendah di Jabar. Jadi, dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar, Cianjur memiliki IPM rendah di Jabar dan itu akan menjadi perhatian kami ke depan. Dari IPM itu tentu kita akan memajukan sektor pendidikan, daya beli, dan kesehatan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )