Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cabup Deden Nasihin Sebut Dukungan Perindo Jadi Energi Baru di Pilkada Cianjur 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:33 WIB
Cabup Deden Nasihin Sebut Dukungan Perindo Jadi Energi Baru di Pilkada Cianjur 2024
Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan Partai Perindo akan menjadi energi baru dalam kontestasi Pilbup Cianjur. Dirinya bersama dr Neneng Efa Fatimah akan berusaha untuk memajukan Cianjur.

"Bergabungnya Perindo, Insyaallah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat akan menjadi kenyataan. Support Perindo pada kami sangat berarti, ini akan menjadi energi baru, kekuatan baru bagi kami di Kabupaten Cianjur," ujar Deden di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Ia pun berterima kasih pada semua pihak dan partai politik yang telah memberikan dukungannya tersebut, khususnya Partai Perindo. "Alhamdulillah, siang hari ini saya mendapatkan surat rekomendasi B1 KWK dari Partai Perindo, ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur," tuturnya.

Dia menambahkan, Kabupten Cianjur sejatinya memiliki wilayah yang sangat luas dan menjadi salah satu wilayah penyangga Jakarta. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur justru terendah di Jawa Barat.

"Uniknya IPM kita sangat rendah dan terendah di Jabar. Jadi, dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar, Cianjur memiliki IPM rendah di Jabar dan itu akan menjadi perhatian kami ke depan. Dari IPM itu tentu kita akan memajukan sektor pendidikan, daya beli, dan kesehatan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement